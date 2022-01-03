В Днепре произошла трагедия во время зимних развлечений. Как
Стало известно, что мужчина катался со своей 6-летней дочкой на санках. Во время очередного спуска с горки, оба врезались в столб.
Мужчина получил травму головы, от которой скончался на месте. Девочку госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу. У нее врачи диагностировали тупую травму живота.
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Как уже сообщала Politeka, в Днепре 2 января нашли тело молодой женщины. Погибшую обнаружили в заброшенном помещении бывшей аптеки, расположенной на территории Центральной областной больницы. Известно, что тело было прикрыто мусором, несколькими досками и розовой тканью. Женщина была одета не по погоде. На вид имела 25-30 лет.
Прибывшие на место происшествия правоохранители отметили, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Однако окончательные выводы по судебно-медицинской экспертизе. Сейчас днепровские следователи устанавливают личность погибшей и узнают все обстоятельства, приведшие к трагедии.
Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.