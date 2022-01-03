В Днепре неизвестный молодой человек натравливает собственную собаку на прохожих. Как
На проспекте Богдана Хмельницкого прохожие сняли момент, когда молодой человек с собакой случайно говорит "фас" и отпускает поводок. Потом когда собака нападает на прохожего, ее хозяин просто проходит мимо. И только потом начинает отгонять собаку.
Как сообщили соседи неадеквата, он часто гуляет с собакой навеселе, бьет животное. Но, когда люди пытаются защитить собаку, тот сразу становится на защиту хозяина. Соседи уже неоднократно обращались в полицию, однако ситуация никоим образом не меняется.
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Как уже сообщала Politeka, в Харькове на днях неизвестный мужчина оставил в подъезде многоэтажки двух маленьких щенков. Момент был заснят камерой видеонаблюдения. Предполагают, что щенки могут быть от домашнего любимца мужа. Однако в соцсетях отмечают, что именно таким образом на улицах городов появляются бездомные животные. Люди не хотят нести ответственность за своих питомцев. Сейчас есть множество волонтеров и зооорганізацій, которые могут помочь найти новых хозяев животным.
Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована в Харькове, пострадали дети: детали ЧП.
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