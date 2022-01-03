Хозяев в то время не было дома.

В новогоднюю ночь в Марганце ракета фейерверка пробила стеклопакет и едва не стала причиной пожара. Об этом сообщил владелец дома в Facebook-сообществе "Типичный Марганец".

Как отметил владелец дома, Новый год они отмечали у родственников за городом. А уже когда вернулись домой увидели, что в праздничную ночь могли остаться без жилья. Ракета салюта пробила стеклопакет, врезалась в стену над телевизором и упала на паркет. Последний, к счастью, не загорелся.

"Если бы фейерверк упал на диван то произошел пожар. Чье-то веселье могло бы принести нам большой вред. А виновников бы точно не нашли", - сказано в сообщении.

Как уже сообщала Politeka, трагедией могло бы закончиться празднование Нового Года в Каменском. Там, возле главной елки города в новогоднюю ночь также запускали фейерверки. Один из салютов начал взрываться в толпе. Как сообщили свидетели, этот фейерверк не был закреплен как следует, поэтому вспышки от него начали разлетаться на разные стороны. На площади в то время было много людей с детьми. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Люди бросились врассыпную.

Напомним, украинцам рассказали, с какой погоды начнется год.

Как сообщала Politeka, синоптики сообщили, какой будет погода в январе.