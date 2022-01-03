Будет ли обращаться пострадавший в торговую сеть за компенсацией - пока не известно.

В центре Днепра на прохожего упала вывеска одного из супермаркетов. Инцидент произошел на проспекте Яворницкого, сообщает Telegram-канал "Труха. Днепр".

По информации свидетелей, мужчина спокойно шел по тротуару, когда ему на голову упала массивная вывеска. Прохожей получил травму головы, однако вызвать скорую отказался.

Комментаторы социальных сетей отмечают, что пострадавшему следует обратиться за компенсацией в торговую сеть. Однако есть и те, кто отмечает, что это несчастный случай, ведь по всей территории Украины фиксируют непогоду и сильный ветер.

Как уже сообщала Politeka, перед Новым годом на Днепр обрушилась настоящая непогода. В течение суток выпало 60 сантиметров снега. Это привело к тому, что вопреки круглосуточной работе коммунальной техники по расчистке дорог, автомобильные пробки фиксировались на всех автомагистралях города, на обоих берегах.

Для того чтобы справиться с последствиями непогоды, на улицы Днепра выехала спецтехника "Бураны".Данные автомашины используют, когда нужно убрать высокий слой снега. "Бураны" постоянно используют для расчистки взлетно-посадочных полос в аэропортах. Известно, что до этого спецтехнику использовали во время сильных снегопадов четыре года назад.

Напомним, ракета от фейерверка влетела прямо в квартиру: кадры последствий на Днепропетровщине.

Как сообщала Politeka, в Днепре неадекват натравливает собаку на прохожих: появилось видео.