3 января, по данным синоптиков, ожидаются резкие порывы ветра от 15 до 24 метров в секунду. Об этом сообщает прессслужба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, 3 января в течение дня будет облачная погода. Ночью будет идти снег, а днем он сменится небольшим дождем. На дорогах местами ожидается гололедица. Дневная температура составит 2-4 градуса с отметкой "плюс".

Во вторник, 4 января, синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем будет без существенных осадков. Водителям нужно быть внимательнее-на дорогах возможна гололедица. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов мороза. Днем температура составит 1-6 градусов тепла.

В ночь с 4 на 5 января велика вероятность дождя с мокрым снегом. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем 5 января существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, возможны резкие порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха прогнозируется в пределах 3-8 градусов тепла.

Как сообщала Politeka, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила по всей территории Украины резкое ухудшение погоды. В ряде областей прогнозируются метели, порывы ветра и сильный снег. Также возможны сильный туман и гололедица на дорогах.

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