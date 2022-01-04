С Нового моста в Днепре полицейским пришлось спасать то ли передумавшего самоубийцу, то ли любителя селфи. Как сообщает Telegram-канал "Х. Днепр", 2 января в полицию поступило сообщение, что на мосту замечен очередной самоубийца.

Когда же полицейские прибыли на место, молодой человек сообщил, что кончать жизнь самоубийством он не планировал, а за ограждение моста полез, чтобы сделать удачное фото. Однако самостоятельно вернуться не смог, потому что у него замерзшие пальцы на руках. Поэтому полицейские помогли молодому человеку.

Однако пользователи соцсети в большинстве уверены, что мужчина таки планировал самоубийство, а в последний момент передумал. Поэтому вызвали полицию на помощь.

Как уже сообщала Politeka, сразу двум случаям самоубийства в один день предотвратили полицейские Днепра. Сначала 21 декабря к ним поступило сообщение, что в одном из подъездов многоэтажки по проспекту Гагарина слишком шумно, не смотря на позднее время. Прибывшие на вызов правоохранители нашли на третьем этаже мужчину, пытавшегося повеситься на ремне. Неудачник-самоубийца находился в неадекватном состоянии. Поэтому ему вызвали скорую психиатрической помощи.

Следующий вызов на попытку самоубийства поступил с улицы Антоновича. По словам свидетелей, один из местных жителей объявил, что отрежет себе голову. К приезду полицейских, мужчина уже нанес себе ножевое ранение. Ему также была вызвана специализированная медицинская помощь.

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