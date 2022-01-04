В 2021 году в Днепропетровской области родилось почти 19,5 тысяч малышей. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Виктория Кулик,
По словам чиновницы, в прошлом году в регионе больше родилось девочек-более 9,8 тысячи. В то же время мальчиков родилось почти 9,7 тысячи.
В области на сегодня работает 23 медицинских учреждения, оказывающих акушерскую помощь.
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Как уже сообщала Politeka, перед Новым Годом были опубликованы данные Главного управления статистики в Днепропетровской области. Так, согласно им, за прошлый год население Днепра сократилось почти на 10 тысяч жителей. На 1 ноября 2021 года в городе было зарегистрировано официально 971 тысяча. А год назад, по состоянию на 1 ноября 2020 года-было 980 тысяч жителей. Среди основных причин уменьшения количества населения, в отчете указано "естественное". И это скорее всего, означает смертность. Официально из Днепра эмигрировал 141 человек.
Не смотря на официальную статистику, фактически в Днепре количество людей не сократилось. Это объясняется тем, что в областном центре большинство времени проводят жители близлежащих поселков и городов. Обычно это связано с работой.
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