В Днепре поход в кино закончился ссадиной на лице и вырванными волосами. Инцидент произошел 2 января в одном из местных кинотеатров.
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Женщина отметила в заметке, что в тот день она решила сходить в кинотеатр вместе с мужем и ребенком. В заведении было много людей. Однако конфликт произошел в очереди за попкорном. По словам Анны Лавриненко, пара не совсем адекватных людей решили купить его вне очереди, для этого расчищали себе дорогу кулаками. В результате ссоры несколько посетителей получили пинки, у самой Анны вырваны волосы и ссадина на лице. К тому же ее ребенок сильно испугался.
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Также женщина отмечает, что несмотря на конфликт пара спокойненько отправилась на киносеанс. Однако через некоторое время спешно исчезли через запасной выход. Пострадавшие в свою очередь вызвали охрану заведения и полицию. Первые прибыли через пол часа после инцидента, правоохранителей пришлось ждать еще 15 минут.
Пострадала женщина сняла побои, написала заявление в полицию и разыскивает обидчиков с помощью пользователей социальных сетей.
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