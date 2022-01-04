В Днепре на пересечении Сичеславской Набережной и ул. В. Мономаха произошло ДТП, в котором пострадавшие люди.

Как сообщает "Репортер. Днепр", авария произошла вечером 3 января и была зафиксирована камерами видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

Из видео видно, что машина, двигавшаяся по Набережной, не пропустила другой автомобиль, который поворачивал на улицу В. Мономаха. В результате аварии пострадали мужчины, находившиеся в автомобиле "Киа": водитель и пассажир. Они были госпитализированы в одну из местных больниц.

На месте происшествия работали следователи, которые должны установить все обстоятельства ДТП.

Как уже сообщала Politeka, накануне Нового года в Днепре произошло жуткое ДТП, что привело к смерти. Вечером 29 декабря, из-за не расчищенной дороги с рельсов сошел трамвай. ДТП произошло на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера. Сойдя с рельсов, трамвай начало разворачивать в сторону тротуара. Там в то время находилось несколько пешеходов. Одна женщина не успела отойти на безопасное расстояние. Трамвай сбил ее, а затем переехал. Женщина скончалась от полученных травм практически мгновенно. Медики, прибывшие на место аварии, лишь смогли констатировать ее смерть. Работники правоохранительных органов должны установить все обстоятельства произошедшего.

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