Массовое дорожное-транспортное происшествие произошло 3 января на Запорожском шоссе в Днепре.

Как сообщает "Днепр Оперативный", водитель BMW проигнорировал "красный" сигнал светофора и выехал на перекресток. Там он столкнулся с Subaru. От удара BMW вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Renault и Ford. две последние стояли на светофоре.

Момент аварии был зафиксирован камерами видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

На место ДТП прибыли представители правоохранительных органов и медицинские работники. По свидетельству последних, пострадавших в этой аварии, к счастью, нет.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре видеокамерами Ситуационного центра также была зафиксирована автотроща на Сичеславской Набережной. Там, одна машина не пропустила другую и допустила столкновение. Из-за грубого нарушения правил дорожного движения в этом ДТП пострадали двое мужчин. Водитель и пассажир "КИА" каретой скорой помощи были доставлены в ближайшую городскую больницу.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. После проведения расследования будут установлены все обстоятельства данной аварии.

Полицейские в очередной раз напоминают водителям быть осмотрительными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

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