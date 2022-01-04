Массовое дорожное-транспортное происшествие произошло 3 января на Запорожском шоссе в Днепре.
Как
Момент аварии был зафиксирован камерами видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.
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На место ДТП прибыли представители правоохранительных органов и медицинские работники. По свидетельству последних, пострадавших в этой аварии, к счастью, нет.
Как уже сообщала Politeka, в Днепре видеокамерами Ситуационного центра также была зафиксирована автотроща на Сичеславской Набережной. Там, одна машина не пропустила другую и допустила столкновение. Из-за грубого нарушения правил дорожного движения в этом ДТП пострадали двое мужчин. Водитель и пассажир "КИА" каретой скорой помощи были доставлены в ближайшую городскую больницу.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. После проведения расследования будут установлены все обстоятельства данной аварии.
Полицейские в очередной раз напоминают водителям быть осмотрительными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
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Также Politeka писала, что в Днепре возле больницы обнаружили тело женщины прикрыли мусором и досками