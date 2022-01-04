Масштабный пожар произошел в центре Кривого Рога. Как сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области, утром 4 января спасатели получили сообщение о пожаре в одном из местных ресторанов.

Пожарные, прибывшие на вызов, увидели одноэтажное здание, из окон и дверей которой валил густой дым, наблюдалось открытое пламя. На момент начала пожара в ресторане находился только персонал. Люди смогли самостоятельно выйти из помещения.

К ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей и три единицы пожарноспасательной техники Главного. Более двух часов понадобилось пожарным чтобы полностью потушить пожар. За это время огонь существенно повредил кухонное оборудование, мебель, внутреннюю отделку помещения, перекрытия и крышу здания. Пострадавших среди людей нет.

По предварительным выводам, пожар начался с кухни. Вероятнее всего произошло короткое замыкание в вытяжке. Однако точную причину пожара должны установить эксперты. Что касается убытков, то со слов администрации заведения они составляют минимум три миллиона гривен.

На этом месте ресторан под разными названиями проработал более 15 лет.

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