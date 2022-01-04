Масштабный пожар произошел в центре Кривого Рога. Как
Пожарные, прибывшие на вызов, увидели одноэтажное здание, из окон и дверей которой валил густой дым, наблюдалось открытое пламя. На момент начала пожара в ресторане находился только персонал. Люди смогли самостоятельно выйти из помещения.
К ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей и три единицы пожарноспасательной техники Главного. Более двух часов понадобилось пожарным чтобы полностью потушить пожар. За это время огонь существенно повредил кухонное оборудование, мебель, внутреннюю отделку помещения, перекрытия и крышу здания. Пострадавших среди людей нет.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сыновей-красавцев от первого брака: редкие фото
Продюсер "Танців з зірками" жестко осадила партнершу Дикусара Харлан: "Чего это ты прыгаешь?"
Ротару в лыжном костюме и с внуками засняли на зимнем курорте: "Как девочка"
Неприятности настигли Влада Яму с семьей прямо 31 декабря: "Ситуация - капец..."
По предварительным выводам, пожар начался с кухни. Вероятнее всего произошло короткое замыкание в вытяжке. Однако точную причину пожара должны установить эксперты. Что касается убытков, то со слов администрации заведения они составляют минимум три миллиона гривен.
На этом месте ресторан под разными названиями проработал более 15 лет.
Напомним, ЧП с трамваем в Кривом Роге чуть не привело к трагедии: у женщины-водителя случилась истерика
Еще Politeka писала, в Кривом Роге "скорая" провалилась в канализационный люк видео: пришлось вызывать спасателей