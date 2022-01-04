Вечером 3 января в одном из дворов Днепра пылала машина. Как передает "Днепр оперативный" неизвестные подожгли Mazda, которая была припаркована возле одной из многоэтажек города на Запорожском шоссе.

Начало пожара увидела соседка владельца автомобиля. Именно она и вызвала пожарных. После ликвидации пожара выяснилось, что поджог автомобиля был совершен с двух сторон. По словам владельца транспорта, это могла сделать его бывшая сожительница. 40-летний мужчина неоднократно получал от нее угрозы различного характера.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как уже сообщала Politeka, в центре Кривого Рога сгорел популярный местный ресторан. Во время пожара было уничтожение кухонные принадлежности, отделка помещения, мебель, перекрытия и крыша здания. К счастью, пострадавших среди людей нет. Когда начался пожар, в ресторане были только сотрудники. Они смогли самостоятельно покинуть помещение. Для ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники. По предварительным выводам, причиной пожара стало короткое замыкание в вытяжке. Администрация заведения заявила, что убытки составляют минимум три миллиона гривен.

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