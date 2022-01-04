Вечером 3 января в одном из дворов Днепра пылала машина. Как
Начало пожара увидела соседка владельца автомобиля. Именно она и вызвала пожарных. После ликвидации пожара выяснилось, что поджог автомобиля был совершен с двух сторон. По словам владельца транспорта, это могла сделать его бывшая сожительница. 40-летний мужчина неоднократно получал от нее угрозы различного характера.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Как уже сообщала Politeka, в центре Кривого Рога сгорел популярный местный ресторан. Во время пожара было уничтожение кухонные принадлежности, отделка помещения, мебель, перекрытия и крыша здания. К счастью, пострадавших среди людей нет. Когда начался пожар, в ресторане были только сотрудники. Они смогли самостоятельно покинуть помещение. Для ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники. По предварительным выводам, причиной пожара стало короткое замыкание в вытяжке. Администрация заведения заявила, что убытки составляют минимум три миллиона гривен.
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