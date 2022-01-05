Как уж рассказывала Politeka, 2 января в Днепре во время катания на санках умер 45-летний мужчина. Его 6-летняя дочь была госпитализирована в больницу с тупой травмой живота.

Подробности несчастного случая с ужасным концом рассказали директора Центра экстренной и медицины катастроф Радий Шевченко и руководитель КП "Городская инфраструктура" Алексей Тесля во время пресс-конференции. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр областной".

По словам руководителя скорой помощи Радия Шевченко, вызов медики получили в 20:09. И уже через 10 минут бригада скорой помощи была в парке. Однако добраться сразу до пострадавшего не удалось. Машина не могла проехать вниз. Почти на всех горках был гололед. Когда же врачи добрались до мужчины, то констатировали у него состояние клинической смерти. Известно, что во время спуска с дочкой, он сильно ударился спиной о дерево. В течение 30 минут две бригады скорой помощи проводили реанимационные действия, однако помочь уже не смогли. Медики зафиксировали биологическую смерть.

Вообще в парке "Зеленая Роща" не имеет специально обустроенных мест для катания. Об этом отметил директор КП "Городская инфраструктура" Алексей Тесля. В местах, которые пользуются у горожан спросом, установлены специальные таблички, предупреждающие об опасности. О том на них отдыхая предпочитают не обращать внимания. Ежегодно на склонах парка "Зеленая роща" травмируются десятки людей.

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