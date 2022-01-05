В одном из городских торговых центров травмировались мужчина и женщина. Как сообщает Telegram-канал "Х. Днепр", пара упала в яму эскалатора на первом этаже.

Конструкцию разобрали чтобы отремонтировать ее, однако место не было нормально ограждено. В яму упала слепая женщина и плохо видящий мужчина.

Пострадавшие были доставлены в отделение лицевой хирургии одной из местных больниц. Во время падения мужчина выбил зуб.

Как сообщает Politeka, на днях в Днепре в одном из местных парков произошла ужасная трагедия. Во время катания на санках погиб мужчина. Как известно, он отдыхал в парке вместе с 6-летней дочерью. Во время одного из спусков на санках, мужчина сильно ударился спиной о дерево. Прибывшие на место вызова Медики констатировали клиническую смерть. В течение 30 проводились реанимационные действия, однако вернуть к жизни мужчину врачи так и не смогли. Ребенок был госпитализирован в больницу с тупой травмой живота.

По словам руководства парка, там нет ни одного обустроенного места, где можно безопасно кататься на санках, тюбингах или ледянках. Об этом постоянно напоминают работники парка и специально развешенные таблички. Однако ежегодно на склонах парка травмируются десятки людей.

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