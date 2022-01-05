Не смотря на потепление, в течение нескольких дней погода может принести неприятные сюрпризы. Как
5 января ожидается облачная погода, без существенных осадков. Столбик термометра днем поднимется до 10 градусов с отметкой "плюс". Ночью воздух остынет до 0 градусов.
В четверг, 6 января, по прогнозам синоптиков днем сохранится теплая погода - воздух прогреется до 10 градусов тепла. Осадков не ожидается. В течение дня будет переменная облачность. Температура ночью составит 0-5 градусов тепла.
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В Рождество, 7 января, температура воздуха снизится. Днем, синоптики прогнозируют, максимум 3 градуса тепла. Впрочем ночью существенных морозов не будет. Столбик термометра опустится до 2 градусов с отметкой "минус".
Как уже сообщала Politeka, на днях по всей территории Украины пройдут обильные дожди. В связи с тем, в западных регионах есть опасность повышения уровня воды в реках. Температура воздуха составит от 4 до 10 градусов тепла.
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