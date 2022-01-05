К дніпрянина в помещение ворвались неизвестные и устроив стрельбу, ограбили его. Об этом сообщает "Репортер. Днепр" со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Как стало известно, мужчина обратился в полицию с заявлением, что на территории его частного дома находятся двое неизвестных в балаклавах. Помещение обустроено системой охраны, и когда сработали датчики движения, неизвестные открыли стрельбу. В результате которой, владелец помещения получил пулевое ранение в ногу.

На место вызова прибыли правоохранители и медики. Раненый мужчина сообщил, как только раздались выстрелы, он скрылся в доме. Когда же нападавшие ушли, он обнаружил, что из машины исчезла довольно большая сумма денег.

Раненый мужчина был госпитализирован в больницу. Патрульные полицейские обследовали прилегающую территорию, однако нашли только гильзы.

Сейчас проводится расследование.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого неизвестный мужчина натравливал собственную собаку на прохожих. Сначала он просто прогуливался по улице, а потом неожиданно говорил Травине "фас" и отпускал поводок. После того как собака нападала, мужчина спокойно проходил мимо. И только потом начинал отгонять животное.

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