В Днепре, в одной из многоэтажек по ул. Европейской, почти 40 квартир зимой живут без централизованного отопления. Как сообщает "Днепр Регион" такая ситуация продолжается с начала отопительного сезона.

С наступлением холодной погоды жители грелись с помощью электроприборов. Но старая проводка не выдержала такого напряжения. Поэтому в самые морозы люди остались и без света.

Известно, что этот дом есть в списке на отключение от отопления. Как пояснили в горсовете горожанам, они должны самостоятельно перейти на автономное отопление. Но как отмечают сами жильцы, сначала им сообщили, что переход на автономное отопление будет происходить в течение трех лет. И в этот период отключать централизованное отопление не будут. На самом же деле оказалось обратное. По самым скромным подсчетам, установка простейшей системы автономного отопления обойдется в 60 тысяч гривен. Где найти такие средства пенсионерам, а их в доме большинство, в то же горсовете почему-то не объяснили.

Кроме того, жильцов возмущает сам факт отключения от отопления, ведь домовая котельная работает исправно. В КП "Теплоэнерго" сообщили, что жильцы этого дома к ним не обращались. Поэтому порекомендовали сначала обратиться к ним и найти компромисс.

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