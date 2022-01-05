В Днепре легковой автомобиль опрокинул микроавтобус. Необычное ДТП произошло на перекрестке улиц Аэропортовой и Яснополянской 5 декабря,
Как стало известно, грузовой микроавтобус Volkswagen Crafter двигался по улице аэропортовой. Водитель Mazda проигнорировав красный сигнал светофора выехал на перекресток и столкнулся с микроавтобусом. От удара последний перевернулся и пролетел несколько метров.
Момент аварии был зафиксирован камерами Ситуационного центра Днепра. По предварительным данным, водитель Mazda был трезв. Однако правоохранители настаивают на прохождении дополнительного медицинского осмотра. К счастью, в этом ДТП пострадавших нет. Полицейские проводят расследование и устанавливают обстоятельства аварии.
Известно, что на водителя Mazda был составлен протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных нарушениях. В случае доказательства его вины, мужчине грозит штраф в размере 20 минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
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