В Днепре легковой автомобиль опрокинул микроавтобус. Необычное ДТП произошло на перекрестке улиц Аэропортовой и Яснополянской 5 декабря, сообщает "Днепр оперативный".

Как стало известно, грузовой микроавтобус Volkswagen Crafter двигался по улице аэропортовой. Водитель Mazda проигнорировав красный сигнал светофора выехал на перекресток и столкнулся с микроавтобусом. От удара последний перевернулся и пролетел несколько метров.

Момент аварии был зафиксирован камерами Ситуационного центра Днепра. По предварительным данным, водитель Mazda был трезв. Однако правоохранители настаивают на прохождении дополнительного медицинского осмотра. К счастью, в этом ДТП пострадавших нет. Полицейские проводят расследование и устанавливают обстоятельства аварии.

Известно, что на водителя Mazda был составлен протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных нарушениях. В случае доказательства его вины, мужчине грозит штраф в размере 20 минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, пара провалилась в яму в Днепровском ТРЦ: что известно о пострадавших

Также Politeka писала, что получал угрозы от бывшей: в центре Днепра мужчина лишился машины