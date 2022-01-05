На Днепропетровщине начинают колоть третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Как отметила и. о директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Виктория Кулик, ранее третья дозу вводили только медицинским работникам и сотрудникам интернатных учреждений. Теперь, согласно постановлению Министерства здравоохранения, дополнительную дозу вакцины нужно вводить людям, что болеют ВИЧ/СПИДОМ, имеющих онкологические или другие иммунодефицитные болезни. Кроме того, бустерная вакцина рекомендована пациентам, которым провели трансплантацию органов и Ти, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию.

Согласно новым рекомендациям Минздрава, третья доза вакцины от коронавируса является обязательной для людей старше 60 лет. Начальница департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА отметила, что для этого будут использоваться препараты Moderna или Comirnaty от Pfizer. При чем, даже если первые две вакцины были сделаны другими препаратами.

Для записи на третью прививку, желающим нужно обратиться в пункт или центр вакцинации. Главное условие - от завершения курса вакцинации должно пройти 6 месяцев.

Напомним, что в Минздраве предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможностях нового локдауна.

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