Из искореженного автомобиля водителя и пассажира доставали с помощью специнструмента.

На трассе под Днепром произошло жуткое ДТП. По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, 5 января на автодороге "Запорожье-Днепр-Борисполь" столкнулись автомобильный кран "МАЗ" и легковушка "Mercedes-Benz A170".

Сила удара была такой, что легковушку просто смяло. В результате аварии водитель и пассажир легковушки (27-летний и 30-летний мужчины) погибли на месте. Спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы деблокировать тела погибших из покореженной конструкции автомобиля.

По словам свидетелей жуткого ДТП, водитель "Mercedes-Benz A170" нарушил правила дорожного движения, проигнорировав дорожный знак, запрещающий проезд. В результате чего и произошло столкновение.

Все обстоятельства данного ДТП устанавливают правоохранители.

Как уже сообщала Polieteka, на днях в Днепре произошло жесткое ДТП, в результате которого перевернулся микроавтобус. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Как видно из видео, водитель легковушки Mazda проигнорировал "красный" сигнал светофора и на перекрестке столкнулся с микроавтобусом. Последнего от удара перевернуло. По информации полицейских, водитель легковушки был в трезвом состоянии. Однако не исключено, что ему придется пройти дополнительное медицинское освидетельствование.

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