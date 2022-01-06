Что чаще всего воруют из общественных уборных в Днепре? Оказывается наиболее популярными среди горожан и гостей областного центра есть туалетная бумага и ершики для унитаза.
О регулярных случаях вандализма в общественных туалетах
Но, к сожалению, не все горожане относятся к общественному имуществу ответственно. Как отметил городской чиновник, с начала установки общественных туалетов постоянно фиксировались случаи краж туалетной бумаги и мыла. Однако в последнее время к этому перечню добавились еще и ершики для унитаза. При чем, как только украденное появляется в туалете, новый ершик снова исчезает. Такое происходит почти в каждой уборной дважды в неделю.
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"Некоторые жители города пытаются поджигать уборные, ломают столики для пеленания малышей... Но кому нужны ершики для унитаза? Каким образом их транспортируют к месту жительства вора? В сумку, а потом поездка общественным транспортом?- поинтересовался городской чиновник.
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