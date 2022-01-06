Что чаще всего воруют из общественных уборных в Днепре? Оказывается наиболее популярными среди горожан и гостей областного центра есть туалетная бумага и ершики для унитаза.

О регулярных случаях вандализма в общественных туалетах сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко на своей Facebook-странице. За последний год в Днепре было установлено около 15 современных общественных уборных. Пользоваться ими можно совершенно бесплатно. Также в них есть самое необходимое: туалетная бумага, мыло, вода.

Но, к сожалению, не все горожане относятся к общественному имуществу ответственно. Как отметил городской чиновник, с начала установки общественных туалетов постоянно фиксировались случаи краж туалетной бумаги и мыла. Однако в последнее время к этому перечню добавились еще и ершики для унитаза. При чем, как только украденное появляется в туалете, новый ершик снова исчезает. Такое происходит почти в каждой уборной дважды в неделю.

"Некоторые жители города пытаются поджигать уборные, ломают столики для пеленания малышей... Но кому нужны ершики для унитаза? Каким образом их транспортируют к месту жительства вора? В сумку, а потом поездка общественным транспортом?- поинтересовался городской чиновник.

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