Открытые канализационные люки являются насущной городской проблемой, особенно в зимний период. Под слоем снега или льда не всегда заметна опасность.

Как сообщает телеканал D1, на перекрестке Антоновича и Поля в Днепре, в неплотно закрытый канализационный люк провалился пешеход. Мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу и именно там находится злосчастный люк. К счастью, мужчина сумел вовремя сориентироваться, поэтому травмировался не существенно. Выбраться из канализационной ловушки, пострадавшему помогла женщина, шедшая позади него.

Как сообщала Politeka, во время обильного снегопада, обрушившегося на Днепропетровщину накануне новогодних праздников, в канализационный люк провалилась скорая помощь. Инцидент произошел 29 декабря в Кривом Роге.

Машина скорой помощи ехала на вызов, когда на заснеженной дороге случайно попала задним колесом к открытому канализационному люку. Самостоятельно выбраться из этого плена медики не смогли, поэтому позвали спасателей. Именно они с помощью домкрата и наскоро сделанного настила из досок смогли извлечь автомобиль. Опасный люк был закрыт подручными материалами.

Напомним, рекламная конструкция упала на голову прохожего в Днепре: фото с места

Также Politeka писала, что в Днепре возле больницы обнаружили тело женщины прикрыли мусором и досками