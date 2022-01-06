Патрульные полицейские обнаружили у жителя Днепра предметы похожие на огнестрельное и оружие, а также японский меч танто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

На днях в патрульную полицию поступил вызов от жителя областного центра. Мужчина сообщил, что дверь его квартиры пытаются поджечь неизвестные. Патрульные полицейские, прибывшие на место вызова, поджигателей не нашли. Поэтому и постучали в квартиру заявителя. Мужчина "встретил" правоохранителей с ножом и мечом в руках.

После того как хозяин квартиры оставил оружие, на него было поступить наручники. Во время обыска в квартире полицейскими были обнаружены предметы, похожие на огнестрельное оружие, в частности пистолеты и винтовку. Также была найдена бита и разнообразное холодное оружие.

Хозяин квартиры пояснил, что даны предметы из его коллекции. На место происшествия полицейскими была вызвана следственно-оперативная группа. Именно ее сотрудники должны выяснить все обстоятельства происшествия, в том числе откуда у мужчины столько разнообразного оружия.

Как уже сообщала Politeka, в недавно установленных современных общественных уборных постоянно фиксируются случаи вандализма. Раньше из туалетов регулярно пропадали туалетная бумага и мыло, хулиганы ломали разнообразные устройства и расписывали граффити стены. В последнее же время из общественных туалетов дважды в неделю исчезают ершики для унитаза.

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