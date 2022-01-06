В Днепре, в одном из заброшенных зданий, полицейские обнаружили детей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Как
Как стало известно, патрульных полицейских вызвали местные жители, которые услышали громкие крики и просьбы о помощи из заброшенного здания. Правоохранители, прибывшие на место вызова, обнаружили в помещении двух ребят 2005 и 2006 годов рождения, а также трех девушек (2010, 2008 и 2007 годов рождения).
Подростки рассказали, что алкогольные напитки в магазине им приобрел случайный прохожий.
Найденных детей осмотрели медики, которых вызвали полицейские. После этого уже представители ювенальной полиции отвезли несовершеннолетних домой.
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Как уже сообщала Politeka, в Винницкой области двум несовершеннолетним детям пришлось преодолеть 10 километров, чтобы сбежать от жестокого отчима. Мальчиков, которые шли босиком и в легких куртках вдоль трассы, заметили люди, что двигались машиной. Они и сообщили об этом в полицию. Полицейские нашли беглецов, и выяснили, что братья идут к бабушке из Одесской области. Сбежать из дома их заставило регулярное издевательство отчима. Правоохранители отметили, что родители детей об их исчезновении не сообщали.
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