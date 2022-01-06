В Днепре, в одном из заброшенных зданий, полицейские обнаружили детей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Как передает "Репортер. Дніпро", ребята пригласили своих подруг отметить новогодние праздники. Причем самой молодой участнице "празднования" едва исполнилось 12 лет.

Как стало известно, патрульных полицейских вызвали местные жители, которые услышали громкие крики и просьбы о помощи из заброшенного здания. Правоохранители, прибывшие на место вызова, обнаружили в помещении двух ребят 2005 и 2006 годов рождения, а также трех девушек (2010, 2008 и 2007 годов рождения).

Подростки рассказали, что алкогольные напитки в магазине им приобрел случайный прохожий.

Найденных детей осмотрели медики, которых вызвали полицейские. После этого уже представители ювенальной полиции отвезли несовершеннолетних домой.

Как уже сообщала Politeka, в Винницкой области двум несовершеннолетним детям пришлось преодолеть 10 километров, чтобы сбежать от жестокого отчима. Мальчиков, которые шли босиком и в легких куртках вдоль трассы, заметили люди, что двигались машиной. Они и сообщили об этом в полицию. Полицейские нашли беглецов, и выяснили, что братья идут к бабушке из Одесской области. Сбежать из дома их заставило регулярное издевательство отчима. Правоохранители отметили, что родители детей об их исчезновении не сообщали.

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