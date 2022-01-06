Сегодня, 6 января, в Днепре продолжилась волна минирования различных объектов. Как сообщает "Информатор", на этот раз в полицию поступило сообщение о минировании здания Речного вокзала.

Получив сообщение, на место происшествия сразу были вызваны врачи скорой помощи, спасатели и взрывотехники. Последние вместе с кинологами тщательно обследовали помещение Речного вокзала. Как отмечают в полиции, из сообщения не было ясно, о минировании какого вокзала идет речь: киевского или Днепровского. Однако игнорировать такую информацию не имели право.

После тщательного обследования, К счастью, ни одного взрывоопасного предмета обнаружено не было. В полиции в очередной раз напоминают об уголовной ответственности за ложные сообщения любых объектов. Согласно действующему законодательству, за подобные выходки предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от четырех до шести лет.

Как уже сообщала Politeka, накануне Нового Года, 30 декабря, в полицию позвонила женщина и сообщила о минировании одного из торговых центров. А за то, чтобы ТЦ не взорвался, женщина потребовала выкуп в пять миллионов гривен. Помещение ТЦ было также тщательно обследовано и ни одной взрывчатки найдено не было. Поэтому полиция сейчас выясняет личность вымогательницы.

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