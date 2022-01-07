Возле железнодорожного вокзала в Апостолово ночью 7 января была обнаружена жуткая находка. Как передают "Свои.Кривой Рог", недалеко от Привокзальной площади прохожие нашли тело раздетой женщины с перерезанной шеей.

По предварительной информации, женщину могли убить во время распития спиртных напитков. Личность погибшей неизвестна, как и подробности инцидента. На месте поди работает следственно-оперативная группа, а также кинологи с собаками.

Как сообщил судебно-медицинский эксперт, на теле погибшей женщины было зафиксировано 12 ножевых ранений на лице, шее и груди. Также медики подтвердили факт изнасилования. умершую женщину пытались сжечь.

По "горячим следам" правоохранителями был задержан 29-летний житель Зеленодольска. Его подозревают в причастности к жесткому убийству. Однако сам мужчина пока свою вину отрицает.

Как уже передавала Politeka, в Запорожье неизвестный дерзко расстрелял мужчину в подъезде одной из многоэтажек. Последний получил несколько огнестрельных ранений, однако его жизни ни что не угрожает. Правоохранители устанавливают личность киллера.

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