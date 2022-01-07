Возле железнодорожного вокзала в Апостолово ночью 7 января была обнаружена жуткая находка. Как
По предварительной информации, женщину могли убить во время распития спиртных напитков. Личность погибшей неизвестна, как и подробности инцидента. На месте поди работает следственно-оперативная группа, а также кинологи с собаками.
Как сообщил судебно-медицинский эксперт, на теле погибшей женщины было зафиксировано 12 ножевых ранений на лице, шее и груди. Также медики подтвердили факт изнасилования. умершую женщину пытались сжечь.
По "горячим следам" правоохранителями был задержан 29-летний житель Зеленодольска. Его подозревают в причастности к жесткому убийству. Однако сам мужчина пока свою вину отрицает.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
"Не могут стать родителями": Евгений Кот решился на откровенный разговор с Ефросининой
Расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность: "Ну и как я теперь буду..."
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев признался, на что потратит выигрыш: "Большая часть денег уйдет на..."
Нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."
Как уже передавала Politeka, в Запорожье неизвестный дерзко расстрелял мужчину в подъезде одной из многоэтажек. Последний получил несколько огнестрельных ранений, однако его жизни ни что не угрожает. Правоохранители устанавливают личность киллера.
Напомним, ЧП на речном вокзале в Днепре, слетелись медики и копы: кадры происходящего
Также Politeka писала, что авария с автокраном на Днепропетровщине, погибли люди: были заблокированы