В Кривом Роге годовалый малыш опрокину на себя чайник с кипятком. Как
Как стало известно, годовалый мальчик получил термические ожоги бедра и плеча первой и второй степени.
Дети нередко страдают от подобных несчастных случаев. Поэтому врачи в очередной раз напоминают, что маленьких детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, нужно образовать безопасное пространство вокруг них. Для этого следует спрятать предметы, могущие нанести вред.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Экс-жена Дзидзьо Slavia в эффектном купальнике показала, что потерял артист: «Спасательница Малибу»
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в наряде в стиле "Крепостной" вызвала недоумение: "Подходят далеко не всем"
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
"Не знаю, что делать": Тина Кароль узнала, как продаются билеты на ее концерт и растерялась
Как уже сообщала Politeka, в Днепре на днях произошел несчастный случай с прохожим прямо на улице. В начале недели в центре города на мужчину упала массивная рекламная конструкция одного из супермаркетов. Прохожий получил травму головы, однако от медицинской помощи отказался. Комментаторы в социальных сетях рекомендовали пострадавшему обратиться к представителям торговой сети за компенсацией. Однако некоторые настаивали, что такое случилось случайно из-за сильных порывов ветра, которые фиксировали в тот день по всей области.
Напомним, ракета от фейерверка влетела прямо в квартиру: кадры последствий на Днепропетровщине.
Как сообщала Politeka, в Днепре неадекват натравливает собаку на прохожих: появилось видео.