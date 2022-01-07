В Кривом Роге годовалый малыш опрокину на себя чайник с кипятком. Как сообщает "Первый городской", малыш сразу госпитализирован в больницу.

Как стало известно, годовалый мальчик получил термические ожоги бедра и плеча первой и второй степени.

Дети нередко страдают от подобных несчастных случаев. Поэтому врачи в очередной раз напоминают, что маленьких детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, нужно образовать безопасное пространство вокруг них. Для этого следует спрятать предметы, могущие нанести вред.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре на днях произошел несчастный случай с прохожим прямо на улице. В начале недели в центре города на мужчину упала массивная рекламная конструкция одного из супермаркетов. Прохожий получил травму головы, однако от медицинской помощи отказался. Комментаторы в социальных сетях рекомендовали пострадавшему обратиться к представителям торговой сети за компенсацией. Однако некоторые настаивали, что такое случилось случайно из-за сильных порывов ветра, которые фиксировали в тот день по всей области.

Напомним, ракета от фейерверка влетела прямо в квартиру: кадры последствий на Днепропетровщине.

Как сообщала Politeka, в Днепре неадекват натравливает собаку на прохожих: появилось видео.