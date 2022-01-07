В Днепре за помощью к медикам обратился мужчина, у которого в руках взорвалась петарда. Как передает "Днепр оперативный", пострадавший был доставлен в одну из городских больниц.

Однако как только мужчину привезли в приемное отделение, он начал вести себя неадекватно. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина кричал и бросался к врачам. А потом и вовсе сбежал из отделения.

Однако через некоторое время вернулся в больницу и продолжил бросаться на врачей. Прибывшие на вызов медиков полицейские отвезли дебошира домой.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре очередная волна минирований. На этот раз в полицию позвонил неизвестный и рассказал, что заминировал Речной вокзал. на место происшествия были вызваны правоохранители, взрывотехники, спасатели и врачи скорой помощи. После тщательного обследования всех помещений Речного вокзала никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Как отметили в полиции, из полученного сообщения не было ясно, о каком вокзале идет речь. Предполагают, что это мог быть киевский речной вокзал. Однако в очередной раз подчеркивают, что не могут игнорировать подобные сообщения и каждый вызов всех оперативных служб стоит более 60 тысяч гривен.

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Также Politeka писала, что в Днепре возле больницы обнаружили тело женщины прикрыли мусором и досками