Масштабный пожар произошел в Днепре минувшей ночью. По
На вызов выехали 18 спасателей, которые установили, что горит дом, который принадлежит двум хозяевам. В течение одного часа они пытались справиться с пламенем. и уже в 3.30 пожар был полностью ликвидирован.
Однако за это время огнем уничтожена крыша и перекрытия в доме. К счастью, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара были привлечены три единицы пожарно-спасательной техники службы по чрезвычайным ситуациям.
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Как уже сообщала Politeka, после новогодних праздников, спасателям пришлось тушить горящую машину. В одном из дворов Днепра загорелся легковой автомобиль Mazda. После полной ликвидации пожара, стало известно, что это поджог. Автомобиль поджоги с двух сторон. Его владелец сообщил, что подозревает свою бывшую сожительницу. По словам мужчины, она уже неоднократно угрожала ему.
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