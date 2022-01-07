В департаменте транспорта Днепровского горсовета рассматривают возможности запрета выезжать автомобилями на трамвайные пути на Амурском мосту. Об этом
Отмечается, что в первую очередь, это буду касаться проезда в сложных погодных условиях. Во время гололеда, дождя и снега, трамвайные пути и бетонные плиты становятся слишком скользкими.
И любые маневры на них могут привести к нежелательным заносам и, как следствие, серьезным дорожно-транспортным происшествиям. К тому же установленный в начале моста знак ограничения скорости, большинство водителей просто игнорирует. Поэтому было решено изобрести дополнительные меры, которые позволят снизить аварийность именно на этом мосту.
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Среди возможных вариантов рассматривалось установление капитального отбойника. Тем не менее, он может затруднять движение транспорта, а во время заноса вероятность того, что отбойник станет причиной более серьезных последствий аварий достаточно высока. Поэтому в департаменте транспорта было решено установить дополнительные дорожные знаки, которые будут запрещать выезд на трамвайные пути во время сложных погодных условий.
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