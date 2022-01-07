В департаменте транспорта Днепровского горсовета рассматривают возможности запрета выезжать автомобилями на трамвайные пути на Амурском мосту. Об этом сообщает "Днепр вечерний".

Отмечается, что в первую очередь, это буду касаться проезда в сложных погодных условиях. Во время гололеда, дождя и снега, трамвайные пути и бетонные плиты становятся слишком скользкими.

И любые маневры на них могут привести к нежелательным заносам и, как следствие, серьезным дорожно-транспортным происшествиям. К тому же установленный в начале моста знак ограничения скорости, большинство водителей просто игнорирует. Поэтому было решено изобрести дополнительные меры, которые позволят снизить аварийность именно на этом мосту.

Среди возможных вариантов рассматривалось установление капитального отбойника. Тем не менее, он может затруднять движение транспорта, а во время заноса вероятность того, что отбойник станет причиной более серьезных последствий аварий достаточно высока. Поэтому в департаменте транспорта было решено установить дополнительные дорожные знаки, которые будут запрещать выезд на трамвайные пути во время сложных погодных условий.

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