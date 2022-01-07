В Днепре начнет курсировать Социальный автобус. Проезд в нем будет стоить 6,5 гривен. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха.Днепр".

Правда, воспользоваться им смогут не все. В департаменте транспорта Днепровского городского совета отмечают, что социальный автобус будет ходить раз в день. Время отправления - 6.10 утра.

Что касается маршрута, то социальный автобус будет ехать от перекрестка улицы Моховой и Полтавского шоссе до Старомостовой площади по ул. Передовой. На некоторых участках этот автобус будет дублировать автобусный маршрут №4. Он был разработан для жителей отдаленных районов города, куда не ходит электротранспорт. Новый социальный автобус позволит разгрузить в час пик маршрутные автобусы. Как сообщают в департаменте транспорта, свой первый рейс Социальный автобус совершит 10 января.

Следует отметить, что подобный транспорт уже курсировал по данному маршруту несколько лет назад.

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