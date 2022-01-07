Журналисты газеты "Наш Город" сняли специальный
Новогодние праздники - это один из лучших призраков провести время с близкими и родными. И слишком приятно это делать в уютных, красиво украшенных парках города.
Во время видеопрогулки можно увидеть яркие фонари-деревья в сквере Прибрежный, прогуляться по освещенным аллеям Зеленой Рощи, выбрать место для будущей фотосессии в сквере героев или полюбоваться композициями в Слобожанском сквере.
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Как уже сообщала Politeka, в Киеве после празднования Нового года возле главной елки, а также на соседних улицах киевляне и гости столицы оставили кучи мусора. Соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях возмущенными пользователями. И хотя некоторые из комментаторов начали сетовать на недоработки коммунальщиков, большинство сошлось во мнении, что именно люди не должны мусорить. Ведь чисто не там где убирают, а там где не мусорят.
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