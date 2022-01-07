Отправляясь на прогулку в ближайшие два дня, следует одеваться как можно теплее.

На выходных на дорогах региона возможна гололедица. Поэтому водителям следует быть более внимательными на дорогах.

За прогнозами метеорологов Укргидрометцентра, 8 января будет облачно. существенных осадков, в виде дождя или снега, не ожидается. Днем температура воздуха прогнозируется в пределах-1-1 градус с отметкой "плюс". Синоптики прогнозируют, что в этот день вильного ветра не будет. Ночью столбик термометра опустится до отметки -8 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 9 января, утром вероятно пойдет небольшой снег. Однако уже к вечеру осадки прекратятся. В некоторых городах области снег сменит дождь. Температура воздуха днем составит максимум 2 градуса тепла, ночью - 5-7 градусов мороза.

Как уже сообщала Politeka, из-за аномально теплой погоды в Одесской области на деревьях распустились почки. Однако это опасно для деревьев. Ведь, как рассказали биологи, если в ближайшие дни в регионе будут морозы, деревья могут погибнуть. Однако ежегодно наблюдается рост среднегодовой температуры, то же ожидается, что если и будут заморозки, то не сильные. А это не нанесет особой школы растениям.

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