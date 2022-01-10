В Днепре водитель маршрутки скоропостижно скончался за рулем. Как сообщает "Репортер.Днепр" в салоне автобуса были пассажиры.

Инцидент произошел 7 января на ул. Производственной. Как рассказали пассажиры, водитель внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина успел нажать на тормоза и тем самым предотвратил ДТП. После этого водитель потерял сознание.

Свидетели происшествия вызвали медиков. Однако когда врачи скорой помощи прибыли на место происшествия, они лишь констатировали смерть мужчины. Известно, что водителю маршрутки было 54 года. Следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Однако окончательные выводы будут известны после судебно-медицинской экспертизы.

Как уже сообщала Politeka, в эти выходные в Киеве произошло масштабное ДТП с участием маршрутного автобуса и троллейбуса. Как стало известно, на одном из перекрестков маршрутный автобус протаранил троллейбус. К счастью никто из пассажиров транспорта не пострадал. Однако траспортные средства получили значительные повреждения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая должна выяснить все обстоятельства происшествия.

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