В Днепре последнее время участились случаи стрельбы на улицах. Очередной случай произошел на днях на улице Велика Діївська.
Как
Правоохранителям, прибывшим на место вызова, свидетели сообщили госномер автомобиля, на котором приехал стрелок. И благодаря этому мужчину удалось быстро идентифицировать и найти.
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Во время задержания 35-летний мужчина вел себя очень агрессивно, ругался нецензурными словами, угрожал убить полицейских. А потом потребовал, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Врачи, прибывшие на вызов, выяснили, что у мужчины сильное алкогольное опьянение. Поэтому мужчину направили не в больницу, а в отделение полиции.
Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре неизвестные стреляли в мужчину. Последний успел позвонить в полицию. Как позже выяснилось, двое неизвестных мужчин проникли на территории частного дома. Когда сработали датчики движения, владелец дома вышел на улицу и получил пулевое ранение в ногу. Преступники скрылись в неизвестном направлении, прихватив кругленькую сумму денег.
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