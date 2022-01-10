В Днепре последнее время участились случаи стрельбы на улицах. Очередной случай произошел на днях на улице Велика Діївська.

Как сообщает "Днепр Оперативный", около 5 часов утра 9 января, жители многоэтажки по ул. Велика Діївська. Неизвестный мужчина приехал во двор дома на Киа Forte и, выйдя из авто с оружием в руках, внезапно начал стрелять по окнам. Зачем он это делал - неизвестно. После этого он сел в автомобиль, и скрылся. Перепуганные жильцы вызвали полицию.

Правоохранителям, прибывшим на место вызова, свидетели сообщили госномер автомобиля, на котором приехал стрелок. И благодаря этому мужчину удалось быстро идентифицировать и найти.

Во время задержания 35-летний мужчина вел себя очень агрессивно, ругался нецензурными словами, угрожал убить полицейских. А потом потребовал, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Врачи, прибывшие на вызов, выяснили, что у мужчины сильное алкогольное опьянение. Поэтому мужчину направили не в больницу, а в отделение полиции.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре неизвестные стреляли в мужчину. Последний успел позвонить в полицию. Как позже выяснилось, двое неизвестных мужчин проникли на территории частного дома. Когда сработали датчики движения, владелец дома вышел на улицу и получил пулевое ранение в ногу. Преступники скрылись в неизвестном направлении, прихватив кругленькую сумму денег.

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