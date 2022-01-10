В эти выходные под Днепром произошло масштабное ДТП. За информацией пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области, на 34 километре Полтавского шоссе столкнулись рейсовый микроавтобус "Mercedes-Benz" и грузовой автомобиль "MAN".

По предварительной информации, водитель микроавтобуса, двигаясь по маршруту "Автовокзал – с. Партизанское", не справившись с управлением и не выдержав безопасной дистанции, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии водитель микроавтобуса, а также трое пассажиров получили телесные повреждения различных степеней тяжести. Все четверо были доставлены в больницу.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа, которая должна была выяснить все обстоятельства этой аварии. Среди причин данного ДТП - гололед на дороге.

Как уже сообщала Politeka, в Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали дети. Раси Копти-Глухов-Бачевск вечером 9 января столкнулись Toyota RAV4 и микроавтобус Renault Master.. В результате аварии обоих водителей были зажаты в искореженных конструкциях автомобилей. Кроме того, различные травмы получили как пассажиры микроавтобуса, так и легкового автомобиля. Среди них 1 ребенок. 11 человек были госпитализированы в различные лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести.

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