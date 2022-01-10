Новогодние праздники и предпраздничные снегопады внесли коррективу в работу коммунальных служб Днепра. Это единственная причина, которой можно объяснить горы неубранного мусора во дворах города.
Как
Правда, накануне рождественских праздников, на Facebook-странице Департамента экологической политики Днепровского городского совета
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"С таким наплывом мусора трудно справиться. Большое количество мегаполисов по всему миру испытывают сложности с вывозом мусора во время Нового года", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что ежегодно количество мусора увеличивается. Особенно ощутимым это стало с начала пандемии коронавирус. Также значительно замедляет работу коммунальщиков, большое количество припаркованных автомобилей во дворах. Это является преградой для своевременного вывоза отходов из мусорных баков. Однако, когда сейчас все дворы Днепра очистятся от сугробов отходов в департаментов экологической политики пока не сообщается.
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