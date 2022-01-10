Чиновники отмечают, что все крупные европейские и мировые города после праздников оказываются в мусоре.

Новогодние праздники и предпраздничные снегопады внесли коррективу в работу коммунальных служб Днепра. Это единственная причина, которой можно объяснить горы неубранного мусора во дворах города.

Как сообщает "Репортер.Днепр" в течение нескольких недель жители областного центра постоянно жалуются на несвоевременный вывоз мусора из мусорных баков. На некоторых площадках, возле баков, уже образовались зловонные горы бытовых отходов. И когда их уберут коммунальные службы - неизвестно.

Правда, накануне рождественских праздников, на Facebook-странице Департамента экологической политики Днепровского городского совета появилось сообщение, в котором чиновники пытались прояснить ситуацию. В частности, отмечается, что именно в новогодне-рождественские праздники увеличивается количество бытового мусора. Поэтому предприятие "Экология-Д" не может справиться с вывозом такого количества отходов.

"С таким наплывом мусора трудно справиться. Большое количество мегаполисов по всему миру испытывают сложности с вывозом мусора во время Нового года", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ежегодно количество мусора увеличивается. Особенно ощутимым это стало с начала пандемии коронавирус. Также значительно замедляет работу коммунальщиков, большое количество припаркованных автомобилей во дворах. Это является преградой для своевременного вывоза отходов из мусорных баков. Однако, когда сейчас все дворы Днепра очистятся от сугробов отходов в департаментов экологической политики пока не сообщается.

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