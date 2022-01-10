В Днепропетровской области судили девушку, посетившую кафе с поддельным COVID-сертификатом. Об этом сообщает Днепр.Регион.

На днях судьей Новомосковского горрайонного суда вынесен приговор молодой женщине, у которой во время рейдов проверки был обнаружен поддельный сертификат о вакцинации.

Как стало известно из материалов дела, местная жительница села Очеретоватое специально приобрела поддельный COVID-сертификат чтобы посещать кинотеатры, кафе и бары. Однако долгое время пользоваться им не смогла. Ведь, 22 января во время очередной проверки патрульные обнаружили данный поддельный документ.

Ее действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа. Санкции по этой статье предусматривают наложение штрафа в сумме до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет. Однако учитывая то, что девушка никогда раньше не был судим, а также официально нигде не работает, суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком.

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