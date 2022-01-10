Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло утром, 10 января возле Ингульца. Как сообщают " свои.Кривой Рог", водитель грузовика потерял управление.

В результате этого, машина сначала разбила остановку общественного транспорта, а затем врезалась в ближайшее дерево. От удара машина перевернулась. Водитель получил многочисленные телесные повреждения.

На место ДТП прибыли правоохранители и медики. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого происшествия. К счастью, на общественной остановке никого не было - поэтому трагедии удалось избежать.

Как уже сообщала Politeka, на днях под Днепром произошло масштабное ДТП с участием грузовика и маршрутного автобуса. В последнем находились пассажиры. Как стало известно, 9 января на Полтавском шоссе, маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовым автомобилем "MAN". Причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем микроавтобуса. Мужчина, а также его трое пассажиров получили многочисленные травмы различной степени тяжести. Все четверо пострадавших были доставлены в лечебные учреждения Днепра. В полиции отметили, что в тот день на дорогах Днепра и области был гололед, следовательно скользкая дорога также могла стать причиной аварии.

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Также Politeka писала, что авария с автокраном на Днепропетровщине, погибли люди: были заблокированы