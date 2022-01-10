На днях спасателям Днепропетровской области пришлось обезвреживать снаряд времен Второй мировой войны. По сообщению пресс-службы ГСЧС Украины в Днепропетровской области, опасную находку обнаружила жительница села Марьянское во время земельных работ в поле.

Подобные упоминания о страшной войне 20 века регулярно находят на полях Днепропетровской области. На этот раз боеприпас калибром 100 мм был обнаружен в дренажной канаве на краю поля.

Прибывшие на место происшествия пиротехники осторожно вывезли опасный снаряд и уничтожили путем контролируемого подрыва на специальном полигоне. Кроме того, было тщательно обследовано место, где была обнаружена опасная находка. К счастью, больше никаких боеприпасов не было найдено.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Одесской области во время проведения земельных работ были обнаружены два неизвестных предмета, похожих на опасное оружие. Пиротехники, прибывшие на место происшествия, идентифицировали их. Это оказалась авиационная бомба времен Второй мировой войны, а также два артиллерийских снаряда калибра 85 мм и 105 мм. Спасатели обезвредили опасные находки.

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