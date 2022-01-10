В Каменском один из местных автобусов загорелся прямо на ходу с пассажирами. Об этом сообщили на Facebook-странице Каменского районного управления ГУ ГСЧС Украины.

Как стало известно, инцидент произошел утром 10 января. Около половины восьмого утра, к спасателям поступило сообщение о возгорание одного из автобусов. Примечательно, что общественный транспорт уже начал свою работу и подбирал пассажиров.

Прибывшие на место происшествия спасатели быстро погасили пожар. Ее причиной стало-возгорание проводки в моторном отсеке. К счастью, никто не пострадал. А что стало причиной возгорания проводки, должны выяснить следователи.

Как же сообщала Politeka, на днях в Днепре произошла трагедия на общественном транспорте. Водитель одной из местных маршруток внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина успел нажать на тормоза и потерял сознание. Медиков вызвали пассажиры маршрутного автобуса, которые в то время находились в салоне. Однако, когда врачи прибыли на место вызова, они лишь смогли констатировать смерть 54-летнего мужчины.

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