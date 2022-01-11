В Днепре фиксируют ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные официального Telegram-канала Днепровского горсовета.Днепр.

По состоянию на утро 11 января, в Днепре зарегистрировано 84 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. 748 днепрян сейчас проходят лечение от опасной болезни. Среди них 207 человек находятся на стационаре. Также за минувшие сутки было зарегистрировано 2 летальных случая.

При этом по состоянию на 10 января в областном центре было зафиксировано 49 новых случаев и три смерти пациентов.

Согласно оперативными данными Министерства охраны здоровья Украины, в Днепропетровской области за минувшие сутки зарегистрировано 150 случаев заражения коронавирусом. В то же время по состоянию на утро 10 января было зафиксировано лишь 49 случаев. Умерло 16 жителей области.

Всего с начала пандемии в Днепропетровской области заболело 243 572 человек, в областном центре - 98072.

Как сообщала Politeka ранее, в Министерстве здравоохранения в ближайшее время ожидают новую волну заболеваемости на коронавірусну инфекцию. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, из-за распространения нового штамма "Омикрон", уже в феврале может существенно увеличится количество больных. При этом чиновник отметил, что существуя вакцины могут существенно уменьшить риск заболеваемости.

Напомним, что в Минздраве предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможностях нового локдауна.

Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в Минздраве сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.

Также Politeka писала, о тысячу за вакцинацию: что делать тем, кто не получил деньги в этом году.