На праздники в Кривом Роге выпал металлический дождь. Подтверждающее видео
Автор видео отметила, что подобными промышленными отходами были засыпаны машины, которые были оставлены на ночь на улице. Такие осадок произошел после дождя.
"Есть ли здесь вся таблица Менделеева? Друзья, чем мы дышим...",- прокомментировала автор свое видео.
Данное видео вызвало оживленное обсуждение среди участников группы. Они оставляли различные комментарии, которые подтверждали, что подобное происходит довольно часто: "такое замечаю каждое утро. если несколько дней не чистить, то это все цементируется и смыть можно только уксусом", "На Соцгородке такое каждое утро свеженькое", "1000 мелочей такое же целый год, не только после дождя. Это все очень грустно", " это графит, он безвреден...Если им не дышать".
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Как уже сообщала Politeka, в конце декабря в Кривом Роге уже была чрезвычайная ситуация, связанная с экологией. На ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошло разрушение дамбы, в результате чего в трубопровод и на прилегающие земли попало достаточное количество загрязненной воды. По данным специалистов Госэкоинспекции, в случае доказательства факта загрязнения земель, будет произведен расчет убытков.
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