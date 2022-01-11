В Днепре правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась хищением бюджетных средств. По данным Днепропетровской областной прокуратуры, преступники присвоили более 4 миллионов гривен.
Как сообщили в ведомстве, к преступной группе принадлежали руководители двух обществ с ограниченной ответственностью, чиновник, а также двух предпринимателей и еще двух граждан. Им, за незначительный период, удалось завладеть бюджетными средствами, которые были выделены на ремонтные работы в двух детсадах и школе в Днепре.
Чтобы завладеть средствами, преступники придумали схему, во время которой они внесли заведомо ложные сведения к актам выполненных работ по использованию материалов, не соответствующих проектной документации. После этого руководитель одного из коммунальных предприятий подписал документы с поддельными данными. Таким образом из госбюджета было уплачено лишних 4,5 миллиона гривен.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Отвергнутый «Холостячкой» Огневич Тарапата всколыхнул откровением: «Я все еще…»
Влад Яма, Монатик и их жены разгневали украинцев неосторожным жестом на пляже в Майами: "Скромнее надо..."
Знаменитого актера нашли без признаков жизни накануне концерта: подробности трагедии
"Холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала"
Задержанных преступников обвиняют в присвоении имущества с использованием служебным положением, совершила группа людей и подделку служебных документов.
Напомним, днепрян ожидают очередное подорожание: к чему следует приготовиться
Как сообщала Politeka, девушка получила срок за подделку сертификата: хотела сходить в кино и кафе
Также Politeka писала, что в Днепре будет запрещен выезд: назван адрес и причину