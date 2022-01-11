В Днепре правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась хищением бюджетных средств. По данным Днепропетровской областной прокуратуры, преступники присвоили более 4 миллионов гривен.

Как сообщили в ведомстве, к преступной группе принадлежали руководители двух обществ с ограниченной ответственностью, чиновник, а также двух предпринимателей и еще двух граждан. Им, за незначительный период, удалось завладеть бюджетными средствами, которые были выделены на ремонтные работы в двух детсадах и школе в Днепре.

Чтобы завладеть средствами, преступники придумали схему, во время которой они внесли заведомо ложные сведения к актам выполненных работ по использованию материалов, не соответствующих проектной документации. После этого руководитель одного из коммунальных предприятий подписал документы с поддельными данными. Таким образом из госбюджета было уплачено лишних 4,5 миллиона гривен.

Задержанных преступников обвиняют в присвоении имущества с использованием служебным положением, совершила группа людей и подделку служебных документов.

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