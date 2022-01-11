В Кривом Роге подростки обстреляли машину из пневматического оружия. Как
Свидетели инцидента сообщили, что стреляли двое подростков 15-17 лет. После обстрела они скрылись в направлении 173 квартала. Правоохранители во время обследования обнаружили на заднем стекле автомобиля следы от выстрелов.
В полиции города сообщили, что уже идентифицировали и разыскивают стрелков. Чуть позже появилась информация, что к правоохранителям пришел 16-летний юноша и признался в этом правонарушении и сдал пневматический пистолет.
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Правоохранители составили на подростка административный протокол по ст 173 Кодекса Украины Об административных правонарушениях. Также санкции будут применены и к его родителям. На них составлен админпротокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Как уже сообщала Politeka, в Одесской области подростки ворвались в дом бывшей учительницы и угрожали ей ножом. Малолетние преступники ограбили женщину; украли несколько тысяч гривен и банковскую карточку. Полиция скорая установила личности грабителей. Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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