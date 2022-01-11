В Кривом Роге начинается судебный процесс над водителем, который в начале декабря сбил женщину с ребенком.

Как уж сообщала Politeka, ДТП произошло вечером 1 декабря 2021 года. Мать с ребенком пытались пересечь дорогу и были сбиты автомобилем "Газель". От удара женщину с ребенком на встречную полосу и они попали под колеса грузовика "ДАФ". Водитель "Газели" скрылся с места аварии и впоследствии был задержан правоохранителями. Было установлено, что он на момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

Мать погибла сразу, а 5-летний мальчик с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу. Он длительное время находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи тяжелую рану нижней конечности, большую кровопотерю, ЧМТ, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, ушиб легкого. Мальчик до сих пор находится на стационарном лечении.

Во время проведения следствия, было установлено, что водитель действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Наш Город". Согласно действующему законодательству, за данное преступление водителю грозит лишение свободы сроком до пяти лет. А также пожизненный запрет управлять транспортными средствами.

Напомним, возле Кривого Рога грузовик снес остановку и перевернулся на бок: фото с места происшествия

Также Politeka писала, что в переполненной маршрутке случилась трагедия, фото: водитель не выжил



