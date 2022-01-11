В Кривом Роге начинается судебный процесс над водителем, который в начале декабря сбил женщину с ребенком.
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Мать погибла сразу, а 5-летний мальчик с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу. Он длительное время находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи тяжелую рану нижней конечности, большую кровопотерю, ЧМТ, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, ушиб легкого. Мальчик до сих пор находится на стационарном лечении.
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Во время проведения следствия, было установлено, что водитель действительно находился в состоянии алкогольного опьянения,
Напомним, возле Кривого Рога грузовик снес остановку и перевернулся на бок: фото с места происшествия
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