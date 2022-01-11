В городе Покров Днепропетровской области полицейские задержали преступную группу, занимались грабежом. Об этом сообщили в прессслужбе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, вечером 8 января двое мужчин и женщина решили ограбить одного жителей Покрова. Пока женщина стояла "на стреме", двое злоумышленников разбить окно и ворвались в дом 76-летнего мужчины.

Мужчины вымогали у потерпевшего деньги, для этого один из них начал душить пенсионера. Таких издевательств пожилой мужчина не выдержал и рассказал, где хранит сбережения. Найдя деньги, злоумышленники не успокоились. Похоже они решили, что этого мало, поэтому начали бить пенсионера мясорубкой и забили его насмерть.

Поняв, что больше ничего не найти, преступники прихватив с собой 8500 гривен и мобильный телефон пенсионера, покинули квартиру. Однако уже во дворе, они встретили 64-летнюю соседку, которая принесла погибшему молоко. Преступники повалили ее на землю, забрали ее мобильный телефон и сорвали с ее шеи серебряный крестик.

Полиция во время расследования этого тяжкого преступления установила причастных. Ими оказались местные жители 34-летний и 36-летний мужчины и 22-летняя женщина. По данным правоохранителей, мужчины уже были осуждены за совершение имущественных преступлений.

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