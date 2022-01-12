В селе Марьянское Днепропетровской области житель Кривого Рога начал стрелять по посетителям кафе. Об этом сообщают "Свои. Кривой Рог".

Как стало известно, мужчина сначала отдыхал в местном кафе. Однако по неизвестным причинам внезапно начал стрелять из пневматического пистолета. Владелец заведения, после сделанного замечания, получил от стрелка ранение. Другие посетители кафе смогли обезоружить мужчину и вызвали полицию. Однако стрелок смог скрыться в припаркованной возле кафе машине, где и дождался приезда правоохранителей.

Прибывшие на вызов полицейские задержали правонарушителя. Помощь медиков понадобилась владельцу заведения. Известно, что мужчина получил несколько ранений - в грудь, область паха и палец. Часть последнего даже пришлось ампутировать.

Хулигана задержали полицейские. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений. За это предусмотрены санкции, в виде штрафа или общественных или исправительных работ.

Однако, как стало известно впоследствии, пострадавший владелец кафе отказался предоставлять полиции видео с камер наблюдения. Мужчина мотивировал это тем, что он якобы получил угрозы от родственников задержанного.

Кроме того, у стрелка во время первого обыска было найдено удостоверение журналиста одного из периодических изданий Украины. Однако является ли оно действительным, должны выяснить правоохранители.

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