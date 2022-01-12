За минувшие сутки в Днепропетровской области выявлено 232 новых больных коронавирусной инфекцией. За данными прессслужбы облгосадминистрации, выздоровело 246 жителей.

Наибольшее количество больных зафиксировано в Днепре - 130 человек, Никополе (30) и Кривом Роге (28).

С начала пандемии, коронавирусную инфекцию зарегистрировано у 243 809 жителей области. Умерло - 8973 человек.

За данными Telegram-канала " Карантин.Днепр", в областном центре за минувшие сутки от опасной болезни умерло три человека. В больницах находится 178 пациентов. Еще 657 днепрян лечатся дома.

В области активно проводится кампания по вакцинации против коронавирус. Так, уже более одного миллиона жителей Днепропетровщины прошли полный курс прививки. Среди них почти 50 тысяч медиков и более 95 тысяч работников образования.

Сейчас в области работают 33 центра массовой вакцинации, 208 амбулаторных пунктов.

Как уже сообщала Politeka, Киев второй день подряд является антилидером по количеству новых больных ковидом. Кроме того, именно в столице зафиксировано первое появление нового штамма "Омикрон". Он имеет высшее контагиозность, чем штамм Дельта. Но, по свидетельству врачей, больные переносят его значительно легче, чем предыдущие штаммы.

Напомним, Омикрон заразит пол-Европы: в ВОЗ срочно предупредили, когда ждать вспышки вируса

Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в Минздраве сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.

Также Politeka писала, о тысячу за вакцинацию: что делать тем, кто не получил деньги в этом году.