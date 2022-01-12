За минувшие сутки в Днепропетровской области выявлено 232 новых больных коронавирусной инфекцией. За
Наибольшее количество больных зафиксировано в Днепре - 130 человек, Никополе (30) и Кривом Роге (28).
С начала пандемии, коронавирусную инфекцию зарегистрировано у 243 809 жителей области. Умерло - 8973 человек.
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В области активно проводится кампания по вакцинации против коронавирус. Так, уже более одного миллиона жителей Днепропетровщины прошли полный курс прививки. Среди них почти 50 тысяч медиков и более 95 тысяч работников образования.
Сейчас в области работают 33 центра массовой вакцинации, 208 амбулаторных пунктов.
Как уже сообщала Politeka, Киев второй день подряд является антилидером по количеству новых больных ковидом. Кроме того, именно в столице зафиксировано первое появление нового штамма "Омикрон". Он имеет высшее контагиозность, чем штамм Дельта. Но, по свидетельству врачей, больные переносят его значительно легче, чем предыдущие штаммы.
Напомним, Омикрон заразит пол-Европы: в ВОЗ срочно предупредили, когда ждать вспышки вируса
Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в Минздраве сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.
Также Politeka писала, о тысячу за вакцинацию: что делать тем, кто не получил деньги в этом году.