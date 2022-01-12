Огонь возник в моторном отсеке во время движения автобуса.

На Днепропетровщине загорелся автобус, перевозивший рабочих. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пожар произошел утром 12 января.

В половине восьмого часа утра спасатели получили сообщение, что вблизи поселка Росишки Синельниковского района возник пожар в автобусе во время движения.

На месте происшествия выяснилось, что возгорание произошло в моторном отсеке. В автобусе к тому времени находилось 8 рабочих. Все воды и водитель смогли самостоятельно покинуть горящее транспортное средство.

Когда пожарные прибыли огнем был охвачен салон и моторный отсек автобуса. Несмотря на то, что на ликвидацию пожара понадобилось менее часа, огонь полностью уничтожил автобус 2013 года выпуска. К счастью, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Как уже сообщала Politeka, подобный случай произошел на днях в Каменском. Там также загорелся автобус, перевозивший пассажиров. На этот раз причиной пожара было возгорание проводки в моторном отсеке. Пожарные быстро справились с пламенем, поэтому огонь повредил только моторный отсек. Пассажиры, находившиеся на момент начала пожара в салоне, а также водитель автобуса не пострадали.

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