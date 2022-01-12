На Днепропетровщине загорелся автобус, перевозивший рабочих. Как
В половине восьмого часа утра спасатели получили сообщение, что вблизи поселка Росишки Синельниковского района возник пожар в автобусе во время движения.
На месте происшествия выяснилось, что возгорание произошло в моторном отсеке. В автобусе к тому времени находилось 8 рабочих. Все воды и водитель смогли самостоятельно покинуть горящее транспортное средство.
Когда пожарные прибыли огнем был охвачен салон и моторный отсек автобуса. Несмотря на то, что на ликвидацию пожара понадобилось менее часа, огонь полностью уничтожил автобус 2013 года выпуска. К счастью, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
"Дошли до грани": Геля из СВ-шоу откровенно рассказала о ссорах и близости с Данилко
Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"
Репяхова засняла, в каких условиях живет 81-летняя мама Виктора Павлика: старая мебель и портреты сына
Как уже сообщала Politeka, подобный случай произошел на днях в Каменском. Там также загорелся автобус, перевозивший пассажиров. На этот раз причиной пожара было возгорание проводки в моторном отсеке. Пожарные быстро справились с пламенем, поэтому огонь повредил только моторный отсек. Пассажиры, находившиеся на момент начала пожара в салоне, а также водитель автобуса не пострадали.
Напомним, пенсионера пытали из-за 8 тысяч гривен: вопиющий случай на Днепропетровщине
Также Politeka писала, что Подростки открыли огонь по машинам в Кривом Роге: кадры с места ЧП